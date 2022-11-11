Танцующий ростовчанин спровоцировал пробку, прыгая по крышам грузовиков, и попал на видео

Ростовчане в пробке на Малиновского стали свидетелями остросюжетной погони. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Прыгай как Человек-паук и танцуй, будто тебя пол-Ростова не видит! Видимо, таким принципом руководствовался неизвестный парень, который устроил шоу на улице Малиновского. Очевидцы прислали кадры того, как молодой человек сначала ходит по крыше легковушки, а потом, взобравшись на фуру, начинает прыгать и танцевать.

«КП — Ростов-на-Дону» выяснила подробности инцидента и что грозит нарушителю за такое «баловство».

«ВОТ ЭТО ТАРЗАН!»

Парень в желтой куртке с задатками человека-паука парализовал движение на улице Малиновского 10 ноября. Застрявшим в пробке водителям и жителям ближайших домов не пришлось оплачивать билет в кино, чтобы увидеть опасные трюки и остросюжетную погоню.

- Вот это Тарзан! Нет, человек-паук! - комментирует на видео житель улицы Малиновского, которому повезло — с его балкона открывался отличный вид на происходящее.

Парень несколько минут скакал по крышам фур. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Сначала парень залез на крышу легковушки и попрыгал по ней. Но, видимо, экстрима ему показалось недостаточно. Летящей походкой он подбежал к едущей к светофору фуре, зацепился за нее и залез на крышу. Водитель «зайца» везти не захотел и от греха подальше съехал к обочине и остановился. «Безбилетный пассажир» походил по крыше туда-сюда и, кажется, опять заскучал.

КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ПРЫГАЕТ ПО КРЫШАМ?

С одной фуры бесстрашный ростовчанин легко перепрыгнул на другой подъехавший грузовик. Его водитель тоже не стал устраивать парню бесплатный аттракцион и остановился рядом с первой фурой вторым рядом.

- Сейчас прыгнет на «КамАЗ»? - переживает комментатор за парнишку как за родного, когда мимо едет еще один грузовик.

Прыгун наворачивает круги на крыше, вскидывает руки вверх будто рок-звезда на концерте.

Парень допрыгался до статьи "Хулиганство". Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Тем временем к месту подоспела группа быстрого реагирования. Один из сотрудников тихонько, стараясь быть незаметным, забрался на крышу. Но, завидев стража порядка, возмутитель спокойствия решил скрыться и запрыгнул на крышу третьего большегруза.

НЕ ДОЛЕТЕЛ

Пока парень танцевал на третьем грузовике, машину окружили еще трое полицейских. Сотрудники вскарабкались на крышу со стороны кабины и снова попытались поймать нарушителя. Дебошир решил перепрыгнуть обратно на второй грузовик - однако в этот раз мужчина не долетел и упал на дорогу. Молодого человека в тот же момент «скрутили» правоохранители.

Убегая от погони, прыгун сорвался на асфальт. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Как ответили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, заявление на такого нарушителя действительно поступало в Отдел полиции № 8 по Ростову-на-Дону.

- Поступило сообщение о том, что неизвестный прыгает по движущимся автомобилям на улице Малиновского. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции выехали на место, задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - прокомментировали в ведомстве.

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