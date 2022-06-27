Ростовский каскадер сделал сальто через четыре мчащихся автомобиля

Каскадер пролетел 4 автомобиля со стойки Фото: Евгений Чеботарев.

Каскадер из Ростова-на-дону Евгений Чеботарев показал очередной смертельный трюк. Он сделал сальто и перепрыгнул через четыре автомобиля, которые промчались под ним на огромной скорости. Видео ростовчанин опубликовал на своей странице в соцсетях.

На видео длиной всего несколько секунд невероятная картина. Перед трюком Чеботарев взобрался на верхушку импровизированной стойки, которая по виду напоминает небольшую башню. Навстречу ему на высокой скорости едут автомобили, которые в миг сносят башню. В этот момент каскадер делает сальто и перепрыгивает через четыре машины. Все происходит настолько быстро, что детали эффектного трюка можно рассмотреть только в режиме замедленной съемки. Видно, что экстремал приземлился на часть отлетевшего утеплителя и поскользнулся в самом конце. К счастью, обошлось без травм.

Для трюка каскадер использовал специальную стойку. Фото: Евгений Чеботарев.

- Я стал первым в мире кто сумел перепрыгнуть четыре автомобиля со стойки спасибо огромное пацанам из Витебска, - подписал видео каскадер.

Напомним, Евгений Чеботарев вернулся к трюкам после перерыва из-за серьезной травмы. Каскадер перелетел реку на автомобиле BMW. Иномарка рухнула на другой берег — удар был настолько сильным, что мужчина получил перелом позвоночника. Пострадавший с трудом передвигался, ему пришлось проходить длительный курс восстановления. Однако спустя буквально три месяца Чеботарев вернулся к своей деятельности и продолжил радовать поклонников экстремальными видеороликами.

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