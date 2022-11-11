В Ростове в рамках нацпроекта завершили ремонт 26 участков дорог

Проезжие части в Ростове обновляют в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт 26 проезжих частей. Например, на этой неделе полностью обновили участок улицы Белорусской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Изначально в списке было 18 дорог. Расширить перечень удалось за счет экономии средств. Дополнительным, 27 объектом, стал переулок 1-й Машиностроительный. К ремонту этой транспортной артерии приступили накануне, привести в порядок ее должны до конца года, - написал Алексей Логвиненко.

Всего на дорожный ремонт в донской столице в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год выделено 547,7 млн. рублей. В частности, отремонтировали улицы Фрунзе, Целиноградскую, Стадионную, Шеболдаева, Футбольную, Мадояна, Восточную, Герасименко, Обороны и ряд других направлений.

- На объектах обновили асфальт и тротуары, а также организовали поверхностный водоотвод и нанесли разметку. Независимая лаборатория проводит контроль качества. В случае их несоответствия нормативам, объекты принимать не будут до тех пор, пока не устранят все недочеты, - добавил Алексей Логвиненко.

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