В Таганроге на пути трамвайных маршрутов №2 и №4 появились две новые остановки. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге на пути следования трамвайных маршрутов № 2 и № 4 появились две новые остановки. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай".

В городе начали свою работу обновленные остановочные комплексы «Слесарная улица» и «Чугунный переулок».

- На территории вокруг остановочных пунктов завершили благоустройство. Теперь места для посадки и высадки стали безопасными для пассажиров, - отмечается в сообщении.

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Сейчас идут работы на последнем участке трамвайных путей.