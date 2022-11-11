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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:24

В Таганроге на пути трамвайных маршрутов №2 и №4 появились две новые остановки

Вокруг новых остановочных пунктов уже завершено благоустройство территории
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге на пути трамвайных маршрутов №2 и №4 появились две новые остановки. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге на пути трамвайных маршрутов №2 и №4 появились две новые остановки. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге на пути следования трамвайных маршрутов № 2 и № 4 появились две новые остановки. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай".

В городе начали свою работу обновленные остановочные комплексы «Слесарная улица» и «Чугунный переулок».

- На территории вокруг остановочных пунктов завершили благоустройство. Теперь места для посадки и высадки стали безопасными для пассажиров, - отмечается в сообщении.

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В Таганроге запустят четыре обновленных трамвайных маршрута.

Сейчас идут работы на последнем участке трамвайных путей.