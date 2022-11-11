В Ростове полицейские задержали прыгавшего по крышам фур мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местные полицейские поймали мужчину, который спровоцировал многокилометровую пробку на улице Малиновского, прыгая по крышам грузовиков. О произошедшем рассказали горожане в одном из городских пабликов в социальной сети.

- Парализовал движение, залезал на машины, прыгал с фуры на фуру. Создал большую пробку, - написал автор поста, который снял все произошедшее на видео.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к произошедшему и начали активно комментировать опубликованную видеозапись. Некоторые, глядя на поведение ростовчанина, впадали в уныние и заявляли, что они скучно живут. Другие же и вовсе прозвали прыгуна человеком-пауком.

Прибывшим к месту происшествия полицейским удалось задержать нарушителя общественного порядка. Его доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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