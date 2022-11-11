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НовостиОбщество11 ноября 2022 16:58

Дети мобилизованных дончан смогут бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях региона

В нынешнем году в лагерях отдохнули две тысячи детей, прибывших с Донбасса и из Украины
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Дети мобилизованных дончан смогут бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях региона. Фото: ЗС РО.

Дети мобилизованных дончан смогут бесплатно отдыхать в оздоровительных лагерях региона. Фото: ЗС РО.

В Ростовской области дети мобилизованных дончан и добровольцев, отправившихся в зону СВО, смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях. С такой инициативой выступили донские депутаты на прошедшем заседании круглого стола в Законодательном собрании.

- Мы включили в перечень рекомендаций по итогам круглого стола предложение охватить всех детей мобилизованных и добровольцев оздоровительным отдыхом, при этом им будет компенсирована стоимость путевок. Я считаю, что эту инициативу необходимо реализовать, тем более, что это входит в рамки региональных полномочий, - сообщил первый заместитель председателя Законодательного собрания региона Сергей Михалев.

Кроме того, на заседании было отмечено, что в нынешнем году в детских оздоровительных лагерях донского региона отдохнули две тысячи детей, прибывших с Донбасса и из Украины.

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