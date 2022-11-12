В Ростове отпраздновали 60-летие журналистского образования на Дону. Фото: ЮФУ.

На базе Южного федерального университета в Ростове провели конференцию «Региональная журналистика: культурные коды, пространство смыслов, полиэтнический дискурс». Она была приурочена к празднованию 60-летия журналистского образования в Ростовской области. Организатором мероприятия выступил Институт филологии журналистики и межкультурной коммуникации. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Участники мероприятия обсудили ключевые принципы и направления работы журналистов в реалиях современной жизни.

- В условиях сегодняшних реалий очень важно понять и почувствовать те новые тренды, которые складываются вокруг нас, и самый главный из них - цифровизация. Она очень быстро развивается, и говоря о цифровизации в рамках журналистской деятельности, нам очень важно, чтобы профессия журналиста вышла на новый виток цифровой экономики, - отметила президент ЮФУ Марина Боровская.

Проректор по стратегическому и инновационному развитию Евгений Муханов подчеркнул, что сейчас для журналистов крайне важно научиться вычленять сфальсифицированную информацию и устранять ее. А также участникам и гостям конференции показали премьеру фильма об истории журналистского образования на Дону.

Затем на сессии прозвучали пленарные доклады, прошла дискуссия, а после этого стартовала работа пяти секций.

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Праздник начнется с торжественного выноса и поднятия флага вуза.