В Калмыкии осудят депутата за пьяную езду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калмыкии завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата, являющегося жителем поселка Ики-Бурул. Он обвиняется в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 2 октября около половины второго дня обвиняемый, будучи уже наказанным за пьяную езду, повторно сел за руль в нетрезвом состоянии и ехал по улице Амур-Санана поселка Ики-Бурул, пока не был остановлен сотрудником полиции.

- В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

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Ранее он был приговорен лишь к исправительным работам.