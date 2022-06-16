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Происшествия16 июня 2022 18:30

В Ростове дончанина отправили в колонию за пьяную езду за рулем

Ранее он был приговорен лишь к исправительным работам
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове ужесточили наказание дончанину за пьяную езду.

В Ростове ужесточили наказание дончанину за пьяную езду.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Кировский суд вынес дончанину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ". Он был приговорен к исправительным работам. Но гособвинителя такое решение не устроило и он обжаловал приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Судом было установлено, что мужчина в декабре прошлого года сел за руль в нетрезвом состоянии. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за пьяную езду и даже имеет судимость за совершение того же правонарушения.

- Апелляционная инстанция Ростовского областного суда, согласившись с мнением прокурора, участвовавшего в судебном разбирательстве, изменила приговор и постановила направить Карпова для отбывания наказания в колонию-поселение, - рассказали в ведомстве.

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