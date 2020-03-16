Автоледи в нетрезвом состоянии насмерть сбила женщину в Ростовской области

16 Март 2020 2020-03-16T08:57:31+03:00

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В Ростовской области легковушка насмерть сбила женщину.

Инцидент произошел в городе Аксае вчера, 15 марта, около половины восьмого вечера на улице Ленина в районе дома №2. 47-летняя автоледи за рулём Hyundai Sonata, будучи в нетрезвом состоянии проскочила на красный свет и снесла толпу пешеходов, идущих по зебре.

Все пешеходы, кроме одной девушки, успели отбежать. 35-летняя девушка оказалась под колесами автомобиля. В результате полученных травм жертва ДТП скончалась прямо на месте происшествия.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU