В Таганроге в ДТП погибла экс-руководитель пресс-службы администрации

15 Март 2020 2020-03-15T19:02:08+03:00

Смерть женщины стало ударом для ее родных и близких

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Бывшая сотрудница администрации Таганрога Татьяна Яковлева погибла в страшном ДТП.

Смерть Татьяны шокировала ее родных и близких. Женщина ранее работала руководителем пресс-службы городской администрации. Женщина стала жертвой страшной аварии. Последние годы своей жизни она работала в одной из местных школ.

Все, кто знал таганроженку отзывались о ней хорошо. Ее характеризовали как ответственного, порядочного и очень доброго человека. Смерть Татьяны Яковлевой оказалась настоящим ударом для друзей и близких.

У погибшей 40-летней женщины осталась дочь-подросток.

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ИСТОЧНИК KP.RU