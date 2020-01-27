В Ростове разыскивают виновника смертельного ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:25:23+03:00

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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В Ростове-на-Дону водитель устроил смертельное ДТП.

Инцидент произошел 25 января на улице Златоустовской. По информации портала DonDay.ru 33-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте со стороны проспекта 40-летия Победы. Именно в этом месте его сбил неизвестный водитель, скрывшийся с места ДТП.

Пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбили еще две машины - Hyundai Tucson и Ford Focus. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

- На месте происшествия полицейские обнаружили фрагменты переднего бампера автомобиля Hyundai Solaris черного цвета, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения в районе ДТП.

Водителю, сбежавшему с места ДТП, грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU