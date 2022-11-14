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НовостиОбщество14 ноября 2022 8:08

В Ростовской области мусорный оператор перешел под контроль семьи депутата Заксобрания

Члены семьи занялись производством оборудования для контейнерных площадок
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Неклиновский МЭОК изначально строился на деньги семьи депутата Заксобрания РО.

Неклиновский МЭОК изначально строился на деньги семьи депутата Заксобрания РО.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Семья депутата Заксобрания Ростовской области, развивающая бизнес в сфере девелопмента, установила прямой контроль над оператором Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, который занимается сбором и вывозом мусора в Таганроге и расположенных рядом районах. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным издания, Неклиновский МЭОК изначально строился на деньги семьи депутата Заксобрания Ростовской области. В январе прошлого года бизнес-омбудсмен Олег Дереза в социальных сетях называл инвестором оператора Неклиновского МЭОК донского парламентария. А недавно компания-оператор заключила договор о сборе, обработке и захоронении твердых бытовых отходов на 2022-2023 годы.

Также члены семьи донского депутата занялись производством и поставками оборудования для контейнерных площадок. Созданное ими предприятие специализируется на благоустройстве городской среды и производит контейнерные площадки для мусора, работает по госконтрактам. Уже сейчас договоры на поставку контейнерных площадок заключены с администрациями пяти районов города Ростова-на-Дону и с Оренбургом.

Напомним, Неклиновский МЭОК ввели в эксплуатацию в 2021 году, вместе с Мясниковским и Волгодонским. До 2024 года в регионе намерены увеличить долю переработки мусора на 6%.

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Об этом сообщил и.о. главы МинЖКХ Сергей Орлов. (Подробности)