В Ростовской области мусорный оператор перешел под контроль семьи депутата Заксобрания

Неклиновский МЭОК изначально строился на деньги семьи депутата Заксобрания РО. Фото: Андрей АБРАМОВ

Семья депутата Заксобрания Ростовской области, развивающая бизнес в сфере девелопмента, установила прямой контроль над оператором Неклиновского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, который занимается сбором и вывозом мусора в Таганроге и расположенных рядом районах. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным издания, Неклиновский МЭОК изначально строился на деньги семьи депутата Заксобрания Ростовской области. В январе прошлого года бизнес-омбудсмен Олег Дереза в социальных сетях называл инвестором оператора Неклиновского МЭОК донского парламентария. А недавно компания-оператор заключила договор о сборе, обработке и захоронении твердых бытовых отходов на 2022-2023 годы.

Также члены семьи донского депутата занялись производством и поставками оборудования для контейнерных площадок. Созданное ими предприятие специализируется на благоустройстве городской среды и производит контейнерные площадки для мусора, работает по госконтрактам. Уже сейчас договоры на поставку контейнерных площадок заключены с администрациями пяти районов города Ростова-на-Дону и с Оренбургом.

Напомним, Неклиновский МЭОК ввели в эксплуатацию в 2021 году, вместе с Мясниковским и Волгодонским. До 2024 года в регионе намерены увеличить долю переработки мусора на 6%.

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Об этом сообщил и.о. главы МинЖКХ Сергей Орлов. (Подробности)