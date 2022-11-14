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НовостиЭкономика14 ноября 2022 9:08

В Ростовской области компания «Донречфлот» снова избежала банкротства

Было заключено мировое соглашение с одним из кредиторов
Ангелина СКИБА
Новое постановление по делу вынесли в 15 арбитражном апелляционном суде

Новое постановление по делу вынесли в 15 арбитражном апелляционном суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области компания «Донречфлот» избежала банкротства и во второй раз заключила мировое соглашение с кредитором «СХД Протон». Новое постановление по этому делу вынесли в начале ноября в 15 арбитражном апелляционном суде.

Очередные разбирательства начались после обращения «Донречфлота». Жалоба на решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа поступила 11 октября 2022 года. Этот вопрос рассмотрели в короткие сроки и в итоге полностью поддержали истца.

Теперь донское предприятия и кредитор снова договорились о постепенном погашении долга. К выплате назначили 25 502 864 долларов США.

Напомним, до этого слушания в кассационной инстанции завершились для «Донречфлота» возвратом процедуры банкротства. На этом настояла одна из финансовых организаций, которая также выступала кредитором компании.

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