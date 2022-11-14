В Волгодонске три человека пострадали после ДТП с двумя иномарками

В ДТП попали Volkswagen Passat и Toyota Land Cruiser 200. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками на улице Весенней в Волгодонске. Об этом днем 14 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла сегодня утром, около 8:30. Пострадали оба водителя - мужчины 39 и 52 лет, а также 40-летняя пассажирка одного из автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Предварительно автоинспекторы выяснили, что владелец Volkswagen Passat на перекрестке повернул на красный свет и врезался в Toyota Land Cruiser 200. Сейчас детали этого происшествия уточняют сотрудники полиции. Автолюбителей просят строго придерживаться ПДД и не отвлекаться за рулем.

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