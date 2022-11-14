В Ростове-на-Дону на уборку семи районов от снега выделят больше 66 млн рублей

Большая часть средств пойдет на очистку Кировского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице на уборку снега в семи районах города потратят больше 66 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется уборкой семи районов города в зимний период. Согласно документации, работникам необходимо будет заниматься чисткой дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины. Кроме того в обязанности подрядчиков входит распределение противогололедных реагентов, формирование и уборка снежных валов, а рыхлый снег необходимо убирать вручную.

Согласно техзаданию, работы по уборке снега и льда с проезжей части начинаются сразу после окончания снегопада. Деньги на работы выделили из городского бюджета.

Однако на уборку Железнодорожного района средства не предусмотрели. Большая часть средств пойдет на очистку Кировского района, меньше всего досталось Ленинскому.

Желающие смогут подать заявку на участие в конкурсе до 21 ноября.

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