На предстоящей неделе в Ростовской области ожидается снегопад. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей неделе дончан ожидает снегопад. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Уже в начале будущей недели на территории региона резко похолодает. По ночам температура будет опускаться до минусовых отметок. Непосредственно в Ростове особенно похолодает к середине недели, но при этом пойдет дождь с мокрым снегом, который при минусовых отметках на земле будет превращаться в гололед.

По северу области уже ко вторнику ночная температура воздуха снизится до -4 градусов. В четверг и пятницу местами возможно выпадение снега. К выходным потеплеет до -1 градуса.

По югу особого похолодания не ожидается. Днем столбик термометра будет замирать на отметках в +5...+10 градусов. А ночью он будет опускаться до 0...+1 градуса. Здесь осадков в виде снега пока не прогнозируется.

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В субботу ухудшение погоды стоит ждать сразу в нескольких районах региона.