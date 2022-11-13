На предстоящей неделе дончан ждут морозы до -4 градусов и снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области на предстоящей неделе ожидаются снегопад и морозы. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.

Уже в понедельник, 14 ноября, в регионе резко похолодает. Температура в ночные часы опустится до +5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +8 градусов. Погода будет стоять облачная, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть с севера со скоростью 10 метров в секунду.

Во вторник, 15 ноября, температура упадет уже до +3 градусов в темное время суток. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +6 градусов. Погода будет облачной с небольшими прояснениями. Осадков, по-прежнему, не прогнозируется. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью пять метров в секунду.

В среду, 16 ноября, температура воздуха ночью будет составлять -2 градуса, и пойдет небольшой снег. Днем ожидается потепление до +2 градусов. Небо будет затянуто тучами. В дневные часы не ожидается ни дождя, ни снега. Ветер будет южным со скоростью 12 метров в секунду.

В четверг, 17 ноября, ночная температура воздуха будет составлять +2 градуса. За окном будет идти мокрый снег с дождем. Днем немного потеплеет, воздух прогреется до +6 градусов, но на протяжении всего дня будет лить проливной дождь. Ветер снова достигнет ураганных отметок - 15 метров в секунду. Дуть он будет с южной стороны.

В пятницу, 18 ноября, температура ночью снова упадет до -1 градуса, и вновь ожидается снегопад. Днем снег продолжится, но уже в совокупности с дождем. Столбики термометров останутся на той же отметке, что и ночью, а также продолжится снегопад. Ветер ожидается северо-западный со скоростью пять метров в секунду.

Еще больше похолодает в выходные. Ночью мороз достигнет -4 градусов, а днем по-прежнему - максимально до -1 градуса. Ветер подует с севера, но он будет совсем небольшим, скорость его составит всего два метра в секунду. Осадков в предстоящий уикенд не ожидается.

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