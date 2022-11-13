Синоптики спрогнозировали дончанам на 13 ноября ураганный ветер скоростью 72 километра в час. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области синоптики местного Гидрометцентра предупредили дончан об ураганном ветре, который поднимется в регионе 13 ноября. Согласно прогнозам, порывы будут сильными уже с самого утра.

Скорость ветра временами будет достигать 15-20 метров в секунду (72 километра в час). Стихнет ураган лишь к вечеру.

В период буйства непогоды дончанам порекомендовали, по возможности, не выходить на улицу. Кроме того, не следует оставлять машины вблизи аварийных деревьев и слабо закрепленных конструкций. Также в случае скачков напряжения нужно обесточить все бытовые приборы.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщать о случившемся по номеру «112».

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Днем порывы могут достигать 12-14 м/с.