В Ростовской области 13 ноября поднимется ураганный ветер

В Ростове поднимется ураганный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в предстоящие сутки ожидается ураганный ветер. Такой прогноз погоды дали синоптики местного Гидрометцентра.

С утра ветер будет дуть с западной стороны, а затем сменит свое направление на северо-западное. Общая его скорость будет составлять 9-14 метров в секунду, но временами порывы будут достигать и 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, к вечеру ураган немного стихнет.

Спасатели советуют при таком ветре по возможности не выходить из дома, не приближаться к различного рода слабо закрепленным конструкциям, а также не парковать машины вблизи аварийных деревьев.

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