Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 4:37

В Ростовской области 13 ноября поднимется ураганный ветер

За сутки он сменит два направления
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове поднимется ураганный ветер.

В Ростове поднимется ураганный ветер.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в предстоящие сутки ожидается ураганный ветер. Такой прогноз погоды дали синоптики местного Гидрометцентра.

С утра ветер будет дуть с западной стороны, а затем сменит свое направление на северо-западное. Общая его скорость будет составлять 9-14 метров в секунду, но временами порывы будут достигать и 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, к вечеру ураган немного стихнет.

Спасатели советуют при таком ветре по возможности не выходить из дома, не приближаться к различного рода слабо закрепленным конструкциям, а также не парковать машины вблизи аварийных деревьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростова ожидают относительно теплые для ноября выходные.

Первые заморозки возможны только на следующей неделе.