В Ростовской области в 2,5 раза увеличили производство мяса утки

На Дону сформировали собственное родительское стадо пекинской утки. Фото: сайт правительства РО

В Миллеровском районе за девять месяцев 2022 года производство мяса пекинской утки увеличили в 2,5 раза, то есть до 13,3 тысячи тонн в убойном весе. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- За последние два года сделали многое. Поэтапно ввели в работу все мощности, обновили оборудование. Теперь специалисты наращивают объемы производства. Этот рост отразился на увеличении показателей в целом в донском животноводстве и производстве пищевой продукции из птицы, - сказал Виктор Гончаров.

Напомним, проект по перезапуску производства реализуют на Дону с 2020 года. За это время запустили в работу 40 птичников, сформировали собственное родительское стадо и расширили ассортимент продукции до 250 позиций. Сейчас проектная мощность завода по переработке утки в Ростовской области составляет 4 тысячи голов в час.

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