В Ростове одну из фирм заподозрили в махинациях с товарами на 371 млн рублей

Договор на поставку был заключен с компанией из Швейцарии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области после договора с компанией из Швейцарии не смогли вернуть 371 млн рублей. Эти деньги не заплатили за египетский картофель и апельсины, которые должны были поставить из-за рубежа. Об этом уже сообщали ранее, но теперь в деле появились новые эпизоды, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- По выявленным фактам завели 8 административных дел, а также уголовное разбирательство по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), - уточнили в ведомстве.

Напомним, в 2017-2018 годах донская фирма заключила четыре внешнеторговых соглашения с иностранным поставщиком. Три договора касались импорта клубневых и цитрсовых. Деньги за них перечислили, но после этого «сроки исполнения обязательств неоднократно продлевались, а товары так и не были поставлены в Россию».

Четвертый договор был заключен на вывоз ячменя. Российская сторона оформила несколько экспортных деклараций и доставила товар. В этом случае сроки также несколько раз продлевали, но оплату за урожай на счет резидента перечислили лишь частично.

- Во время расследования установили взаимосвязь российской и швейцарской фирм, а также полное отсутствие со стороны ростовской фирмы действий по взысканию неполученных денежных средств, - отметили в пресс-службе Ростовской таможни.

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