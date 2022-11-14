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НовостиОбщество14 ноября 2022 12:31

В Ростове мошенник "развел" мужчину на 400 тысяч рублей

Аферист представился сотрудником правоохранительных органов
Лейла МИРИШОВА
Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию.

Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанин лишился больше 400 тысяч рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником правоохранительных органов города Москвы. Он сообщил ему, что человек с такой же фамилией назвался его родственником и пытался снять деньги в банке по фальшивой доверенности. Мошеннику удалось войти в доверие к мужчине. Лжесотрудник сообщил, что вскоре с ним свяжутся из банка. Через некоторое время ему позвонили сотрудники банка, сказали взять кредит и перевести деньги с помощью мобильного приложения на якобы безопасный счет.

После всех выполненных условий со счета мужчины ушли 400 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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