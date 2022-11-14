На Дону создали штаб по строительству и капитальному ремонту объектов

Штаб также будет контролировать взаимодействие властей и ресурсоснабжающих организаций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области создали штаб для оперативного решения вопросов по проектированию, строительству и капремонту объектов. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили донские власти.

- Штаб создан для оперативного решения вопросов, возникающих при возведении или ремонте построек регионального и местного значения, - пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Дона Юрий Сильвестров.

Чиновник уточнил, что решения штаба будут носить обязательный характер для исполнения. Структура также будет координировать взаимодействие с федеральным ведомством, а также органами местного самоуправления и территориальными ресурсоснабжающими организациями.

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