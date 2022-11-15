Зампрокурора Ростовской области занял пост исполняющего обязанности прокурора Запорожья. Фото: прокуратура РО.

Заместитель прокурора Ростовской области Кирилл Осипчук получил должность исполняющего обязанности прокурора Запорожской области. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Так, 11 ноября замгенпрокурора РФ представил назначенных генпрокурором исполняющих обязанности прокуроров Херсонской и Запорожской областей. Пост и.о. Запорожья получил старший советник юстиции Кирилл Осипчук. В понедельник, 14 ноября, он уже приступил к своим обязанностям.

Свою карьеру он начал в 00-х в Хабаровском крае. В Ростовскую область его назначили в марте 2021 года после 19 лет службы.

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