В Ростовской области наладят выпуск комплектующих для отечественных ноутбуков

Предприятие сможет выпускать порядка 50 тысяч ноутбуков в год Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области до конца года планируют приступить к строительству нового завода по производству комплектующих для ноутбуков, в том числе, мониторов, клавиатур и мышек. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- В первый этап проекта вложат около 800 млн рублей инвестиций. Предприятие сможет выпускать порядка 50 тысяч ноутбуков в год, - уточнил Игорь Сорокин.

Добавим, сейчас на производстве уже имеется линия по выпуску печатных плат. Программное обеспечение и большая часть деталей для компьютеров будут отечественными. В будущем в Ростове также собираются производить детали корпуса и упаковку.

Кроме того, в донской столице в рамках импортозамещения уже рассматривают идею о создании первого в России производства литий-ионных батарей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в 2,5 раза увеличили производство мяса утки

Этот рост отразился на животноводстве и производстве пищевой продукции из птиц (подробности)