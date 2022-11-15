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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:28

В Ростове выяснили, сколько спят удаленные специалисты и работники офисов

В среднем это соотношение составило 7,2 против 6,7 часа соответственно
Ангелина СКИБА
Специалисты на удаленке, спят на полчаса дольше своих коллег из офисов

Специалисты на удаленке, спят на полчаса дольше своих коллег из офисов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону, работающие на удаленке, спят почти на полчаса дольше своих коллег из офисов. Этот вывод после опроса населения сделали эксперты портала SuperJob.

- Специалисты, которые трудятся из дома, тратят на сон, в среднем, больше времени, чем остальные - 7,2 против 6,7 часа соответственно, - отметили исследователи.

При этом большинство ростовчан - 63% - спят от 6 до 8 часов, 16% - 4 до 6 часов, каждый седьмой - от 8 до 10 часов. Больше этих лимитов проводят в постели только 3% опрошенных, менее 4 часов - 2 человека из 100.

Добавим, респонденты старшего возраста и средних лет признались, что спят все меньше со временем. Например, люди до 34 лет проводят в объятиях Морфея в среднем 7,7 часа в сутки, а вот те, кому больше 45 лет, уже по 6,3 часа.

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