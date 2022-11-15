В Ростове выяснили, сколько спят удаленные специалисты и работники офисов

Специалисты на удаленке, спят на полчаса дольше своих коллег из офисов Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону, работающие на удаленке, спят почти на полчаса дольше своих коллег из офисов. Этот вывод после опроса населения сделали эксперты портала SuperJob.

- Специалисты, которые трудятся из дома, тратят на сон, в среднем, больше времени, чем остальные - 7,2 против 6,7 часа соответственно, - отметили исследователи.

При этом большинство ростовчан - 63% - спят от 6 до 8 часов, 16% - 4 до 6 часов, каждый седьмой - от 8 до 10 часов. Больше этих лимитов проводят в постели только 3% опрошенных, менее 4 часов - 2 человека из 100.

Добавим, респонденты старшего возраста и средних лет признались, что спят все меньше со временем. Например, люди до 34 лет проводят в объятиях Морфея в среднем 7,7 часа в сутки, а вот те, кому больше 45 лет, уже по 6,3 часа.

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