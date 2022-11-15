Развитие транспортной системы Ростова-на-Дону обсудят на международном форуме в Москве

Впереди ростовчан ждет насыщенная программа встреч, переговоров и дискуссий. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Делегация Ростовской области приняла участие в открытии международного форума «Транспорт России». Эта площадка начала работу в Москве, сообщил в своем телеграм-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В составе делегации вместе с заместителем губернатора - министром транспорта Дона Владимиром Окуневым - приняли участие в открытии главного делового события транспортной отрасли. Впереди нас ждет насыщенная программа встреч, переговоров и дискуссий, - написал Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации добавил, что на одной площадке собралось более 3 тысяч участников: представители власти, а также руководители ведущих предприятий страны. Представители Ростова-на-Дону на форуме собираются «рассмотреть вопросы безопасности и развития транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и пассажирских перевозок».

- Для нас особый интерес представляет встреча с компанией «Синара - городские транспортные системы», а также важны переговоры с ФАУ «Росдорнии», - сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

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