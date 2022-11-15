Экс-министра ЖКХ Ростовской области оставили под арестом в СИЗО

Слушания состоялись в Кировском районном суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

Экс-министру ЖКХ Андрею Майеру не стали менять меру пресечения и оставили в СИЗО до 10 декабря 2022 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

Как пояснили в инстанции, сторона защиты просила о переводе подозреваемого под домашний арест, но судья в итоге принял иное решение. Теперь дальнейшую судьбу бывшего чиновника будут решать уже зимой на очередных слушаниях относительно меры пресечения.

Напомним, Андрея Майера арестовали зимой 2020 года. После этого его отправляли под домашний арест, но уже через время снова вернули под стражу. Задержанного подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело связано c нарушениями при благоустройстве парка «Вересаево».

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