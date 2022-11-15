В Ростове отсидевшего срок мужчину задержали сразу же после освобождения

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ и ГУФСИН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области мужчину, который отсидел в колонии и вышел на свободу, задержали прямо после освобождения. На этот раз жителя донской столицы заподозрили в поддержке запрещенного в России экстремистского объединения АУЕ*, рассказали в пресс-службе управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, 34-летний нарушитель во время своего заключения распространял воровскую идеологию среди других осужденных, а также ревностно следил за соблюдением всех бандитских «понятий».

- Своим поведением и взглядами заключенный навлек на себя новое уголовное дело. Его подозревают по части 2 статьи 282.2 УК РФ («Участие в деятельности общественного или религиозного объединения, которые суд ликвидировал из-за экстремистской деятельности»). Оперативные мероприятия и задержание провели сотрудники УФСБ и ГУФСИН, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

Добавим, если вину подозреваемого докажут, его снова может ждать тюрьма. По закону, максимальное наказание составляет от 2 до 6 лет лишения свободы. Сейчас по этому делу еще ведутся разбирательства.

*Общество АУЕ решением Верховного Суда РФ признано экстремистской организацией.

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