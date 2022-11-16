Мокрый снег ожидается в Ростовской области в ближайшее время

Ветер будет преимущественно юго-восточным и южным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Днем 16 ноября местами по Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС со ссылкой на синоптиков.

- Прогнозируют переменную облачность. Ветер будет преимущественно юго-восточным и южным 4-9 м/с. Дневная температура воздуха составит +1-6 градусов, по югу - до 10 градусов, - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня ночью и утром в регионе был туман. В некоторых территориях из-за похолодания там, где столбики термометров опустились ниже 0 градусов, наблюдалась изморозь.

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