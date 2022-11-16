Проект бюджета Ростовской области на 2023 год прошел «нулевые» чтения

Проект бюджета формировался в непростых геополитических и экономических условиях. Фото: пресс-служба донского правительства.

В Ростове прошло публичное обсуждение проекта бюджета Ростовской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По данным замгубернатора – министра финансов Лилии Федотовой, представившей проект областного закона о бюджете, доходы на 2023 год прогнозируются в объеме 272 миллиардов рублей, расходы – 279 миллиардов рублей, дефицит и источники его покрытия – 7 миллиардов рублей.

- Проект бюджета формировался в непростых геополитических и экономических условиях, - пояснила Лилия Федотова. - Бюджет является гарантом реализации государственных решений, отвечающих ожиданиям жителей Дона и позволяющих сохранить социальную стабильность и экономическую устойчивость.

Собственные доходы Ростовской области планируются в объеме 198 миллиардов рублей с ростом к уровню действующего бюджета текущего года на 5,9%. Что было учтено в налоговом законодательстве: увеличение ставок акцизов на нефтепродукты и ставок по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования. С 1 января 2023 года в регионе будет отменен институт консолидированной группы налогоплательщиков и введен единый налоговый платеж, обязательный для всех плательщиков, льготы инвесторам, налоговые льготы социального характера и преференции для мобилизованных граждан и их семей.

Приоритетными статьями расходов станут выплата заработной платы бюджетникам, обеспечение соцобязательств, обеспечение учреждений социсферы, задачи инвестразвития, а также расширение сети дорожной и инженерной инфраструктуры. На выплаты, пособия и помощь семьям с детьми будет направлено более 87 миллиардов рублей.

Донское здравоохранение получит более 26 миллиардов рублей. В региональном Минфине уверены, что переход муниципальных учреждений здравоохранения на областной уровень позволит эффективнее использовать средства регионального бюджета. В то же время область образования получит в будущем году четверть расходов областного бюджета - 69,5 миллиарда рублей, которые в том числе пойду на строительство 12 школ и 6 детских садов. Физкультура и спорт получат порядка 4 миллиардов рублей ежегодно.

Региональная экономика получит финансовую поддержку в размере более 5 миллиардов рублей. В том числе на сельское хозяйство – почти 4 миллиарда рублей. Более миллиарда рублей будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства. А вот сфера ЖКХ получит только 0,8 миллиарда рублей.

В 2 раза больше запланированного получит Дорожный фонд – 38 миллиарда рублей. Средства Дорожного фонда будут направлены на строительство и реконструкцию 75 километров дорог и на ремонт 378 километров дорог. Межбюджетные трансферты муниципалитетам Ростовской области на 2023 год составят 141 миллиарда рублей по 103 направлениям. Госдолг в 2023 году составит 16,4% от предельно допустимой величины, установленной бюджетным законодательством.

Ко второму чтению проекта закона можно будет увидеть финансовую помощь из федерального бюджета в размере более 16 миллиардов рублей дотаций и более 50 миллиардов рублей целевых трансфертов на решение вопросов социального характера.

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