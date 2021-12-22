В донской столице приняли "исторический" бюджет на 2022 год

В Ростове приняли бюджет на 2022 год. Фото: аккаунт Алексей Логвиненко в Инстаграм

В донской столице был принят бюджет на 2022 год. Глава городской администрации назвал этот финансовый документ историческим, так как он является самым большим за всю историю Ростова и составляет 47 миллиардов рублей.

- 70% процентов городской казны в будущем году направим в социальную сферу. Повысим заработную плату всем категориям педагогических работников. Должностной оклад учителя увеличится на 50%. Будет введена новая льгота - 50% оплаты за проезд в общественном транспорте для родителей и опекунов инвалидов детства, досрочно вышедших на пенсию, - сообщил о планах на предстоящий год Алексей Логвиненко в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм.

В предстоящем году планируется также строительство трех достаточно крупных школ. Две из них будут располагаться в Левенцовке, они рассчитаны на 1 100 и 1 275 учеников. И еще одну возведут в районе Ростовского моря, в ней одновременно смогут обучаться до 1 340 школьников.

Также в планах стоит и капитальный ремонт школ № 104, 45, 49, 70 (второй корпус), 10 и 44.

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Он по-прежнему остается социально ориентированным.