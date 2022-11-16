Росприроднадзор: река Дон в Ростовской области стала чище в 2022 году

В Дону снизилось количество взвешенных веществ, марганца и нефтепродуктов Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Река Дон в Ростовской области стала чище, чем годом ранее. Этот вывод сделали по итогам обследования участка от Цимлянского водохранилища до Ростова-на-Дону, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

- 1744 пробы воды и 583 пробы донных отложений оценили по 11 показателям. Результаты говорят о снижении взвешенных веществ, марганца, фосфат-иона, нефтепродуктов и БПК-5 в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Почти в 2,5 раза снизилось число выданных предприятиям предостережений, - отметила Светлана Радионова.

Состояние реки проверили в наиболее подверженных загрязнению местах, в том числе на причальных станциях и в точках сброса сточных вод. Всего обошли территорию в 230 км.

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