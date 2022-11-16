Александр Бастрыкин поручил представить доклад относительно дома в Кривошлыковском в Ростове

Публикация о бездействии лиц, ответственных за обеспечение тепло- и газоснабжением жилого дома, была опубликована в СМИ. Фото: пресс-служба городской администрации.

Глава Следственного комитета Ростовской области поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности коммунальных служб относительно дома в Кривошлыковском в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, публикация, в которой говорилось о бездействии лиц, ответственных за обеспечение тепло- и газоснабжением жилого дома в Кривошлыковском переулке в Ростове, была размещена в средствах массовой информации. Председатель СК России уже поручал разобраться в сложившейся ситуации нарушения прав граждан и принять по результатам процессуальное решение. Уже сейчас по данному факту расследуется уголовное дело.

Глава ведомства дал указание руководителю Следственного управления по Ростовской области представить доклад о ходе и о промежуточных результатах расследования и мерах для восстановления прав жителей.

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