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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:55

В Ростове под колеса иномарки попала 15-летняя девушка

Сейчас ситуацию выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел на 2-й Краснодарской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Несчастный случай произошел на 2-й Краснодарской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на 2-й Краснодарской под колеса иномарки Audi попала 15-летняя девушка. Пострадавшую после этого увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что несчастный случай произошел днем 15 ноября. Предварительно, юная ростовчанка перебегала дорогу в неположенном месте. 62-летний мужчина, который находился за рулем, вероятно, не заметил пешехода и не успел вовремя остановить свои транспорт.

Сейчас ситуацию проясняют сотрудники полиции. Донских водителей просят соблюдать ПДД, а пешеходы должны быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части.

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