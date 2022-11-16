Департамент транспорта Ростова предложил изменить маршрут автобуса № 67а

В Ростове предложили изменить схему движения автобусного маршрута № 67а. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целях улучшения транспортного обслуживания Левенцовского микрорайона Департамент транспорта Ростова предложил изменить схему автобусного маршрута № 67а и организовать движение автобусов по проспекту Солженицына, улице Ткачева до пересечения с проспектом Маршала Жукова. Такая инициатива появилась на сайте «Активный ростовчанин».

Департамент предложил проголосовать либо за прежний маршрут, либо за новый: Левенцовский – Ткачева – Солженицына – Еременко – Зорге – Стачки – Сиверса – Привокзальная площадь – Красноармейская – Театральный – Шолохова – Мира – Металлургическая – Образцовая – Веры Пановой – Сельмаш – Шолохова – Театральный – Красноармейская – Привокзальная – Сиверса – Стачки – Зорге – Еременко – Солженицына – Ткачева – Левенцовский.

Инициатива была опубликована 15 ноября, а уже на 16 ноября на сайте проголосовали 208 ростовчан. Голосование завершится 21 ноября.

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