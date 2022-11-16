В Ростовской области депутата гордумы арестовали из-за подозрений в мошенничестве

Сейчас детали уже проясняют сотрудники управления Следкома России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области под домашний арест отправили одного из депутатов городской думы Шахт. Эту меру пресечения утвердили из-за подозрений в мошенничестве, сообщает 16 ноября пресс-служба УФСБ России по региону.

- Оперативники установили причастность к хищению 435 тысяч рублей. Эти деньги принадлежали индивидуальному предпринимателю, который хотел получить разрешение на установку киосков, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что дело по части 3 статьи 159 УК РФ завели на основании материалов, собранных сотрудниками ФСБ. Сейчас все детали уже проясняют представители управления Следкома России. В этом ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении закона, которое было совершено в 2021 году. Тогда подозреваемый занимал пост председателя комитета по градостроительству и транспорту при местной гордуме.

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