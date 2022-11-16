На Западном подъезде к Ростову ликвидируют опасный поворот

Развязку обустроят в соответствии со всеми требованиями безопасности движения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Западном подъезде к Ростову-на-Дону планируют убрать левый поворот из промзоны в сторону федеральной трассы. Эту информацию озвучили в ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград».

Речь идет о работах в районе нулевого километра автодороги А-135. Сейчас специалисты выполняют задачи на съезде к улице Фермерской в Батайске, вскоре там должна появиться переходно-скоростная полоса.

- Приступаем к устройству переходно-скоростных полос и доведению до нормативного состояния съезда к улице Фермерской для обеспечения безопасного примыкания к федеральной трассе, - сообщил начальник отдела контроля качества ростовского филиала ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград» Степан Чибров.

Развязку обустроят в соответствии со всеми требованиями безопасности движения. На линии смонтируют искусственное освещение, установят новые знаки и барьерное ограждение.

Добавим, капремонт всего участка пути с 0 по 6 км Западного подъезда к донской столице намерены завершить в 2023 году.

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