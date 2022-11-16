В Ростове молодой человек похитил 16 аккумуляторных батарей и оставил район без связи

Жулик вскрыл ящик под вышкой и увез все имущество Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону молодой человек похитил с подстанции сотовой связи 16 аккумуляторных батарей и оставил район без связи. Дерзкого добытчика уже задержали, возбуждено дело, сообщает пресс-служба донского главка МВД.

- Розыск начали после жалобы владельца пропавшего имущества. Он пожаловался, что неизвестный грабитель нанес ущерб на сумму около 120 тысяч рублей. Начали разбираться и в итоге поймали 20-летнего жителя Азовского района, - рассказали в полиции.

Выяснилось, что предполагаемый преступник пообщался со знакомым инженером и решил поживиться «легкими деньгами». Жулик пришел на место, подобрал удобный момент, вскрыл ящик под вышкой и перенес все что мог в свою машину. Этот товар у похитителя не залежался, и его быстро выкупили в Интернете.

- Все полученные деньги на момент задержания подозреваемый успел потратить, - отметили в МВД.

Добавим, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Если его вину докажут, по статье «Кража» его могут оштрафовать или отправить в тюрьму на срок до 2 лет.

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