Алексей Логвиненко прокомментировал ДТП с автобусом № 47

Автобус врезался в стену подземного пешеходного перехода. Фото: Лейла Миришова

В Ростове вечером на улице Шелболдаева произошла авария с участие общественного транспорта. Со слов очевидцев, автобус врезался в стену подземного пешеходного перехода.

В результате столкновения шесть пассажиров автобуса № 47 получили травмы. Из них четверо взрослых были доставлены в БСМП, а двоих детей увезли в Ростовскую областную клиническую больницу.

- Каждого пострадавшего берем на личное сопровождение. Им будет оказана необходимая помощь, - написал в своем телеграм-канале Алексей Валентинович.

Сити-менеджер добавил, что после прохождения лечения все пострадавшие пройдут курс реабилитации за счет перевозчика.

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