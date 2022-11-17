В Азовском районе сгорел частный дом

Пламя за считанные минуты охватило жилой дом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В поселке Мечетный Азовского района сгорел частный дом. Происшествие случилось 16 ноября на улице Железнодорожной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, дом загорелся около 13:13. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных, огонь охватил порядка 120 квадратных метров. Пламя удалось потушить за 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 спасателя и 2 спецмашины, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области масштабный пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль

Пожарным удалось спасти человека

(Подробности)