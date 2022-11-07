В Ростовской области масштабный пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 ноября, около трех часов дня в селе Большие Салы в Мясниковском районе. На улице Крестьянской загорелся частный дом. Огонь также перекинулся на гараж и автомобиль. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 70 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Одного из домочадцев спасателям удалось вытащить из горящего здания. Пожар был локализован в 15:55, а через шесть минут его удалось полностью потушить. Причина возникновения огня остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались девять человек личного состава и четыре единицы техники, - говорится в сообщении.

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Еще одного удалось спасти.