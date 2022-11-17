Жителям Ростова показали условия, которые создали для медведицы Айки в Казахстане

Нарекания ростовчан вызвал бассейн, который подготовили для молодой медведицы. Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

В зоопарк Ростова из Алма-Аты прислали видеообзор вольера, который подготовили для медвежонка Айки. Этот ролик вызвал большой интерес и активные обсуждения в сети, под постом люди оставили уже десятки комментариев.

Ростовчанам рассказали, что площадь нового дома питомицы составит 3,6 тысячи кв. метров. Территорию разделили на две части, поэтому белоснежная красавица сможет свободно исследовать площадку и наслаждаться отдыхом.

В ответ интернет-пользователи отметили, что для их любимицы действительно подготовили прекрасный вольер с зелеными насаждениями, но бассейн оказался очень мал. Ростовчане напомнили, что Айка - белый медведь, и ей будет тяжело переносить жару при таком небольшом количестве воды.

Несмотря на волнения жителей Дона, оставить Айку все-таки нельзя. Ранее специалисты пояснили, что пушистой ростовчанке скоро исполнится 2 года. В этом возрасте в природе медвежата обычно уходят от матерей и начинают самостоятельную жизнь.

Напомним, Айка родилась в зоопарке Ростова в конце декабря 2020 года, что было совсем не рядовым событием. Это был первый медвежонок, который родился в зоопарке за 32 года.

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