В Новочеркасске водитель без прав разбил каршеринговое авто

Volkswagen Polo наехал на бордюрный камень и опрокинулся набок. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске на площади Ермака водитель без прав разбил каршеринговое авто марки Volkswagen Polo. Теперь лихач-нарушитель будет отвечать по административным статьям, сообщает отдел пропаганды УГИББД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, за рулем иномарки находился молодой человек 19 лет. Предварительно, он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся набок. В итоге машина получила механические повреждения.

Жителям Дона напоминают: водитель не имеющий прав не должен водить транспорт. В таких случаях грозит штраф до 15 тысяч рублей, также могут задержать само средство передвижения.

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После этого было возбуждено уголовное дело (подробности)