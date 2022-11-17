В Таганроге 18 ноября остановят движение трамваев

Жителям и гостям Таганрога стоит заранее продумать свой маршрут. Фото: "Таганрогский трамвай"

В Таганроге 18 ноября будет приостановлено движение трамваев. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В этот день с 11:00 до 14:00 будет приостановлено движение трамваев по маршрутам №№5 и 6. Причиной стали технические работы на улице Октябрьской. Другие маршруты продолжат работать в штатном режиме.

Жителям и гостям Таганрога стоит заранее продумать свой маршрут.

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(Подробности)