В субботу в Таганроге временно приостановят движение двух трамвайных маршрутов. Фото: "Таганрогский трамвай".
В Таганроге временно будет приостановлено движение двух трамвайных маршрутов. Ограничения коснутся трамваев № 4 и № 9и. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай".
Ограничения вступят в силу в субботу, 12 ноября. Действовать они будут с 11:00 до 14:00. Перерыв в движении будет связан с проведением работ по установке опор контактной сети.
- Приносим извинения за неудобства и просим заранее планировать маршрут, - говорится в сообщении.
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В Таганроге на пути трамвайных маршрутов №2 и №4 появились две новые остановки.
Вокруг новых остановочных пунктов уже завершено благоустройство территории.