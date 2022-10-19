Штатный режим работы таганрогских трамваев пообещали восстановить к 20 октября. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге трамваи временно работали с увеличенными интервалами. Об этом рассказали в сообществе "Таганрогский трамвай" в социальной сети. Движение планируется восстановить к 20 октября.

Причиной увеличения интервалов стало проведение работ по наладке. А также на работу электротранспорта повлиял выход из строя техники и рекордное количество ДТП с участием трамвайных вагонов. В прошедшие выходные на ремонт отправили четыре трамвая.

- Мы предприняли все необходимые меры для исправления ситуации, и уже завтра движение трамваев возобновится в установленном режиме, - отмечается в сообщении.

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В картине будет освещена история создания и работы транспорта.