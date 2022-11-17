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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 11:17

В Батайске водитель сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия

Пострадавший в итоге умер в больнице
Ангелина СКИБА
Трагедия произошла на улице Пионерской

Трагедия произошла на улице Пионерской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске пожилой мужчина умер в больнице после того, как его сбил «ВАЗ-212140». Водитель этого авто сбежал с места происшествия, но его в итоге нашли, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что сама трагедия произошла утром 13 ноября на улице Пионерской. 89-летний пешеход переходил дорогу недалеко от «зебры», но его почему-то не заметил владелец подъезжающей машины. В итоге пенсионер попал под колеса и получил серьезные травмы.

Теперь предполагаемый виновник происшествия ответит перед законом по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Также был составлен административный протокол. Следствие еще идет.

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