В Батайске водитель сбил пожилого мужчину и скрылся с места происшествия

Трагедия произошла на улице Пионерской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске пожилой мужчина умер в больнице после того, как его сбил «ВАЗ-212140». Водитель этого авто сбежал с места происшествия, но его в итоге нашли, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что сама трагедия произошла утром 13 ноября на улице Пионерской. 89-летний пешеход переходил дорогу недалеко от «зебры», но его почему-то не заметил владелец подъезжающей машины. В итоге пенсионер попал под колеса и получил серьезные травмы.

Теперь предполагаемый виновник происшествия ответит перед законом по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Также был составлен административный протокол. Следствие еще идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске водитель без прав разбил каршеринговое авто

За рулем иномарки находился молодой человек 19 лет (подробности)