В Ростовской области 66 дорожных камер защитили от вандалов

Нарушители нападают на дорожные камеры и угрожают операторам. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области 66 дорожных камер поместили в специальные боксы, чтобы защитить от вандалов. Это сделали из-за регулярных нападений нарушителей на технику. Агрессоры не только портят имущество, но и часто угрожают операторам точек наблюдения. Об этом рассказала директор «Центра безопасности дорожного движения» Татьяна Русанова.

- Злоумышленники не ограничиваются нецензурной лексикой. Часто в ход идут кулаки и даже применяется оружие. Эти факты находятся на особом контроле в Минтрансе. Выводя из строя камеры, люди увеличивают риски ДТП, - подчеркнула Татьяна Русанова.

Специалист добавила: те, кто ломают установки фото и видеофиксации, могут ответить по уголовной статье. За подобные нарушения грозит до 4 лет тюрьмы, также заставляют возместить нанесенный ущерб.

Добавим, примером подобной ситуации стал инцидент в Егорлыкском районе. Там в октябре этого года мужчина выстелил в камеру из ружья и в итоге заплатил за это 400 тысяч рублей.

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